OM, OL - Mercato : un goleador chilien évoqué en L1, piste morte-née pour les Olympiques ?

Cité par la presse italienne parmi les cibles de Jorge Sampaoli à l'OM, Ben Brereton Diaz (Blackburn, 23 ans) n'a que peu de chances de rejoindre la Cité phocéenne. Et pas seulement parce que le goleador chilien de la Championship anglaise (22 buts en 38 matchs) est cher (15 M€).

En effet, si l'on en croit le Corriere dello Sport, l'OM doit faire face à une forte concurrence sur le dossier avec l'OL, Francfort et désormais la Salernitana. Un Marseille qui risque également de revoir ses plans et ses priorités avec le départ de son coach argentin et l'arrivée probable d'Igor Tudor (44 ans) pour le remplacer.

L'OM ne cherche pas de nouveau buteur pour l'instant

Comme pour Lyon qui a enregistré l'arrivée d'Alexandre Lacazette, le recrutement d'un buteur n'est clairement pas une priorité pour Pablo Longoria. Rappelons que l'OM compte dans ses rangs un Arkadiusz Milik à relancer, un Bamba Dieng toujours présent malgré les sollicitations et un Cédric Bakambu qu'il sera difficile d'exfiltrer avec son gros salaire.

Dans ces conditions voir l'international chilien débarquer dans l'Hexagone paraît aujourd'hui une douce utopie...

Alexandre Corboz

Rédacteur

