OM, OL, PSG, LOSC, Stade Rennais, RC Strasbourg : l’équipe type de la 31e journée de Ligue 1

Le PSG a mis une claque à l concurrence pour le titre en s’imposant contre le RC Lens, samedi au Parc des Princes (3-1). Vitinha, buteur et passeur décisif, fait partie de l’équipe type de la 31e journée de Ligue 1.

Le LOSC omniprésent

Derrière le Parisien, on retrouve le Lyonnais Anthony Lopes dans les buts, le Strasbourgeois Frédéric Guilbert, l’Auxerrois Jubal, le Rennais Arthur Theate et le Lillois Ismaily en défense. Si les Monégasques Aleksandr Golovin et Youssouf Fofana ont brillé au milieu, les Rennais Jérémy Doky, le Lillois Rémy Cabella et le Marseillais Vitinha se sont également illustrés en attaque. Pailo Fonseca, lui, occupe le banc de touche.