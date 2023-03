OM, RC Lens, Stade Rennais, OGC Nice, RC Strasbourg : l’équipe type de la 28e journée de L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le Stade Rennais a fait chuter le PSG hier au Parc des Princes (2-0) et se voit récompensé par L’Équipe avec la présence de trois de ses joueurs dans l’équipe type de cette 28e journée de Ligue 1 : Steve Mandanda, Benjamin Bourigeaud et Djed Spence.

Le RC Lens n’est pas mal loti non plus avec deux joueurs présents suite au large succès contre le SCO d’Angers, samedi au stade Bollaert (3-0) : Loïs Openda et Salis Abdul Samed. Même quota pour le RC Strasbourg après la victoire contre l’AJ Auxerre (2-0) : Gerzino Nyamsi et Jean-Eudes Aholou avec en prime Frédéric Antonetti sur le banc !

Auteur d’un doublé qui a permis à l’OM de briser la série d’invincibilité de 19 matches du Stade de Reims, hier au stade Delaune (2-1), le Chilien Alexis Sanchez est là aussi alors que Dante revient fort avec l’OGC Nice.