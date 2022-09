Paulo Fonseca volé au LOSC, Bordeaux a failli se faire chiper Nsimba

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

LOSC : Paulo Fonseca a déjà vécu une première mésaventure à Lille

Arrivé cet été pour remplacer Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca a déjà connu quelques montagnes russes depuis son arrivée dans le Nord. La Voix du Nord nous apprend notamment que l'ancien coach de l'AS Roma a commencé la saison par un cambriolage dans sa chambre d'hôtel et s'était vu dérober pour 200 000€ de bijoux. Le cambrioleur n'est toutefois pas allé très loin puisqu'il a été arrêté peu après et condamné à 30 mois de détention. Quasiment tous les bijoux ont été restitué à Paulo Fonseca à l'exception d'une bague...

Girondins : Vital Nsimba aurait pu filer à l'Anglaise

Arrivé libre en provenance de Clermont cet été, Vital Nsimba a longtemps patienté en salle d'attente aux Girondins de Bordeaux pour que son contrat soit homologué. Comme Yoann Barbet, le latéral gauche – qui a fait ses grands débuts hier face à l'ASSE - a été sollicité sur la fin du Mercato. L'Equipe nous apprend notamment que l'intéressé a refusé de rejoindre Birmingham en Championship (D2 anglaise).

RC Strasbourg, Girondins : Aston Villa fait une grosse crasse à Guilbert

Toujours sous contrat avec Aston Villa, club dont il ne parvient à partir, Frédéric Guilbert continue son déclassement. En effet, après avoir été écarté du groupe pro, envoyé s'entraîner dans l'équipe U23 des Villans, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du RC Strasbourg a été retiré des effectifs sur le site officiel de son club.

Cherry on the cake ?￰゚マᄑ? https://t.co/cnAEMcRExw — Fred Guilbert (@fredguilbert24) September 9, 2022

Montpellier pousse pour une nouvelle prolongation

Après avoir fait resigner Jordan Ferri, Téji Savanier et Joris Chotard, le MHSC s'attaque à un nouveau dossier sensible avec le très courtisé Nicolas Cozza (23 ans), libre en juin prochain. En conférence de presse et dans des propos rapportés par le Midi Libre, Olivier Dall'Oglio a évoqué le sujet :

« Oui, j’aimerais que Nicolas (Cozza) reste mais il y a plusieurs facteurs à prendre en ligne de compte. Il fait beaucoup de matches depuis que je suis arrivé. Il ne fait plus partie des jeunes mais pas des vieux briscards non plus. Il ne fait pas beaucoup de bruit mais il est là, c’est plus un titulaire qu’un remplaçant. »

Toulouse FC : Branco van den Boomen fixe une deadline pour son avenir

En fin de contrat en juin prochain, Branco van den Boomen (27 ans) n'a toujours pas entamé de discussions pour prolonger son contrat au Toulouse FC. Heureux en Haute-Garonne, le meilleur joueur de Ligue 2 2021-22 a cependant laissé entendre qu'il pourrait ouvrir la porte plus tard dans la saison.

« Pour l’instant, on ne parle pas de prolongation de contrat. Je veux juste me concentrer sur le football. Avec la Coupe du monde, il y aura une nouvelle deadline. À ce moment-là, nous pourrons commencer à discuter, et je verrai ce que je ferai », a fait savoir le Néerlandais à la Dépêche du Midi.