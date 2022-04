PSG, OM, OL, ASSE, FC Nantes, RC Lens : Mbappé fait planer un énorme danger sur la Ligue 1

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

La polémique Kylian Mbappé n’est peut-être pas terminée. Pendant la trêve internationale, l’attaquant du PSG a refusé de participer à un shooting pour des sponsors des Bleus en suscitant un débat autour de l'utilisation de son image. L'attitude du joueur de 23 ans a crispé la FFF et certains dirigeants de Ligue 1 craignent que cela ait des répercussions au sein de leurs clubs. « L'exemple vient toujours des plus grands. Donc, il faut faire attention », met en garde dans L'Équipe Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et du collège de L1.

Pourtant, jusqu'ici, les relations joueurs-sponsors ne posaient pas vraiment de soucis. « Les obligations des joueurs figurent en général dans leur contrat de travail, révèle Philippe Piat, le coprésident de l'UNFP. Cela fonctionne plutôt bien. Nous ne recevons pas de plaintes. » Au PSG comme en équipe de France, Mbappé peut pourtant rechigner à s'associer à certaines marques.

« Il n'est pas le seul Parisien dans ce cas, poursuit le quotidien sportif. Mais globalement, il fait le job. À Marseille, l'activité commerciale est également fournie puisque l'on arrivera à 20 opérations avec, à chaque fois, trois sponsors sur la saison. Entre cinq et sept joueurs sont à chaque fois sollicités, avec une rotation. » Quand les marques sont à la fois liées collectivement avec le club et individuellement à un joueur, c'est encore plus simple.

