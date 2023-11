PSG, OM, OL, LOSC, Stade Rennais : une nouvelle menace apparait et fait paniquer des cadors de L1

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Lésé par la répartition de la manne de CVC qui ne prévoyait pas de gratification pour les clubs promus en Ligue 1, Le Havre a décidé de mener son combat en justice pour tenter de faire bloquer le dernier versement du fonds d’investissement prévu en juin 2024.

Le recours du Havre fait trembler les gros

Comme le rapporte L’Equipe, le club doyen prévoit un référé devant le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre prochain et menace directement l’accord trouvé en 2022. Face à cette situation inédite, qui pourrait impacter lourdement le PSG, l’OM, l’OL, l’AS Monaco, le LOSC, le Stade Rennais et Nice (les 8 clubs qui n’ont pas encore eu la totalité de leur versement !), la LFP a avancé son assemblée générale au 23 novembre afin de « sécuriser juridiquement le deal CVC (1,5 milliard d'euros contre 13 % à vie des recettes de la société commerciale de la LFP) ».

« En essayant de régulariser rétrospectivement les points juridiques soulevés par Le Havre avant le référé du 28 novembre, la LFP veut éviter qu'un juge puisse donner raison au club doyen et avoir les mains libres pour procéder au troisième versement de CVC à l'issue de la saison en cours, sans devoir attendre une décision sur le fond du dossier qui interviendrait plus tard », écrit L’Equipe. Les enjeux sont lourds puisque CVC doit encore verser 133,5 M€ au PSG, 46 M€ à Monaco, Lille, Rennes et Nice et plus de 50 M€ à l’OM et l’OL. Pour certains de ces clubs, cette manne est déjà prévue dans le budget et peut s’avérer vitale.

