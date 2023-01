Ramsey bientôt de retour à Nice, Genesio confirme un départ à Rennes, le boss du LOSC ne rachètera pas la Sampdoria !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

OGC Nice : Aaron Ramsey de retour la semaine prochaine

S'il était attendu le 13 décembre dernier à Nice, Aaron Ramsey (32 ans) n'a toujours pas repris l'entraînement suite à la déception de sa Coupe du Monde ratée avec le Pays-de-Galles. Si la direction du club azuréen lui a laissé un peu de temps pour profiter de sa famille. Selon L'Equipe, Ramsey – qui s'entretient physiquement au pays – va revenir en début de semaine prochaine à l'entraînement. Avec ou sans sanction sportive de la part de Lucien Favre ?

AS Monaco : un crack de l'Atalanta Bergame pour remplacer Badiashile ?

Selon le spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, l'AS Monaco songe à Giorgi Scalvini (Atalanta Bergame, 19 ans) pour remplacer son défenseur central Benoît Badiashile en partance pour Chelsea. Un dossier dans les mêmes tarifs que celui du Français puisque la pépite italienne est évaluée entre 30 et 40 M€ et que plusieurs poids lourds étrangers sont aussi sur les rangs.

Avec B.Badiashile qui se rapproche toujours un peu plus de Chelsea, #Monaco explore notamment la piste menant à #Scalvini de l’#Atalanta #Bergame, qui est évalué entre 30 et 40 M€. Avec certains poids lourds sur le coup, le dossier s’annonce néanmoins ardu. #Mercato #ASM — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) December 31, 2022

Stade Rennais : Genesio confirme le prêt d'Abline à Auxerre

En conférence de presse hier, Bruno Genesio a confirmé le départ de Matthis Abline (20 ans) en prêt à l'AJ Auxerre : « Matthis va passer sa visite médicale demain (dimanche), tout devrait être OK pour qu’il puisse faire une demi-saison prêté à Auxerre, qu’il acquière plus de temps de jeu. Ce prêt est aussi un bon moyen pour nous de le voir évoluer au plus haut niveau, poursuit l’entraîneur rennais. ​C’est une possibilité, je l’espère, pour lui de s’exprimer au plus haut niveau ».

LOSC : Merlyn Partners se retire du dossier Sampdoria

Si Merlyn Partners, propriétaire du LOSC, envisageait d'acheter le club italien de la Sampdoria de Gênes, le fonds d'investissement luxembourgeois aurait retiré son offre selon La Reppublica et AnSA. Initialement, Merlyn pensait proposer 30 M€ d'augmentation de capital ainsi que 20 M€ pour finir la saison contre 100% de l'actionnariat du club.

FC Lorient : Terem Moffi, c'est 30 M€ !

Courtisé par plusieurs clubs, notamment en Premier League (Southampton), Terem Moffi (23 ans) devrait finir la saison au FC Lorient. Si l'on en croit le spécialiste Mercato Ignazio Genuardi, la direction des Merlus réclamerait 30 M€ (bonus compris) à tout club souhaitant s'offrir l'attaquant nigérian en janvier.

À moins d’une offre XXL, #Moffi ne devrait pas quitter #Lorient lors de ce marché hivernal. Et ceci malgré l’intérêt de plusieurs formations européennes. Alors que le buteur nigérian a notamment la cote en PL, il faudrait autour de 30 M€ (bonus compris). #Mercato #FCL — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) December 31, 2022

RC Strasbourg : Jean-Ricner Bellegarde plait à la Salernitana

Déjà intéressé par Habib Diallo l'été dernier, la Salernitana s'est positionné sur un autre joueur du RC Strasbourg. Selon Foot Mercato, le club italien s'intéresse de près à Jean-Ricner Bellegarde (milieu, 24 ans) sur la fenêtre de transferts de janvier. Alsasports précise qu'en cas de départ de l'ancien Lensois, le Racing recrutera un milieu pour le remplacer.

Montpellier : Nicolas Cozza plait à un géant turc

D'après le média turc Fanatik, Fenerbahçe est toujours sur les rangs pour recruter Nicolas Cozza (23 ans). Sous contrat jusqu'en juin prochain au MHSC, le défenseur formé au club n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger. Si Laurent Nicollin veut le garder, cela ne se fera pas à n'importe quelles conditions économiques.