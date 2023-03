RC Lens - LOSC : Lille met déjà le feu au derby !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L’un des chocs de la 26e journée de Ligue 1 se tiendra demain à Bollaert entre le RC Lens et le LOSC (17h). Selon Lensois.com, le public sera au rendez-vous puisque l’enceinte artésienne sera à guichets fermés pour la 20e fois consécutive ! Plus de 37 000 Lensois sont attendus dans les travées de leur stade fétiche pour la revanche des Sang et Or face aux Dogues.

De son côté, le LOSC n’est pas en reste. D’après Le Petit Lillois, le club nordiste a décidé d’ouvrir les vannes pour lancer le derby sur les meilleures bases possibles en conviant ses supporters à un moment de partage rare. « Le LOSC ouvre les portes de Luchin à ses supporters pour le départ des joueurs vers Lens, affirme le compte Twitter. Ouverture 17h15, pas de parking garez vous dehors. Entrée jusque 18h. Départ du bus 18h15. Les supporters accèderont à la cour, fumis autorisés. Les joueurs passeront devant la statue. »

Par ailleurs, France Bleu Nord ajoute que le déplacement des supporters du LOSC sera très encadré. Des CRS seront réquisitionnés pour accompagner les 14 bus lillois, avec des contrôles d'identité programmés avant et après le derby.