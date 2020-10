RC Lens, Stade Rennais : Ganago et Guirassy visent déjà le gros lot

Ibrahima Niane (FC Metz), Serhou Guirassy (Stade Rennais) et Ignatius Ganago (RC Lens) vont se disputer le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de septembre. L’attaquant des Sang et Or a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en septembre. Quant au buteur du SRFC, il n’est pas étranger à la bonne dynamique du leader du championnat avec après inscrit trois buts en septembre, contre Nîmes et l’ASSE.

Il est opposé à Ganago (Lens) et Niane (Metz) pour ce titre honorifique qui échappe au club depuis Eduardo Camavinga en août 2019.



