Sirigu veut faire douter Farioli à Nice, une ouverture à Rennes pour le Roazhon Park, un nouveau au LOSC !

OGC Nice : Sirigu confie ses ambitions et raconte son été animé

En conférence de presse mardi, Salvatore Sirigu (36 ans) a fait part de sa volonté de bousculer le titulaire Marcin Bulka à l’OGC Nice. « Mon rôle ? Vous le savez ! Le directeur sportif a parlé là-dessus. Mais le football évolue. Qu'on parle encore de numéro 1, numéro 2, numéro 3, non. On est un groupe de gardiens. Il y a quelqu'un qui joue et c'est un choix. Mais pendant la semaine, on est tous pareils. C'est ça qui permet aux joueurs de grandir. Il y a Marcin qui joue, mais je dois le pousser, comme je dois pousser Teddy (Boulhendi), pour qu'ils s'améliorent. Jouer 5 ou 10 matches en plus ne changera pas ma carrière. C'est la qualité que je recherche. Je voulais faire partie d'un groupe qui me considère comme important, et c'est le cas ici ».

L’ancien gardien du PSG et de la Fiorentina a également évoqué son été, reconnaissant avoir refusé quelques opportunités : « J'ai parlé avec des gens. Parfois ils étaient pressés, ils cherchaient quelqu'un pour jouer très vite mais j'ai été sincère en disant que je ne serais pas forcément prêt tout de suite. J'ai aussi eu des propositions qui ne m'intéressaient pas. Dès que j'ai commencé à parler avec Nice, venir ici est devenu mon objectif ».

Rennes : porte ouverte à un agrandissement du Roazhon Park

Ouest-France rapporte les propos de la maire de Rennes Nathalie Appéré lors du conseil municipal de lundi. L’édile s’est notamment dite ouverte à un projet d’agrandissement du Roazhon Park si le club en fait la demande : « Au cœur de l’été, il n’y avait rien dans les cartons. Cependant, nous avons des échanges très réguliers avec les dirigeants du club. Avec eux, nous sommes prêts à étudier dans quelle mesure cette demande peut être satisfaite (…) La localisation actuelle comporte des contraintes, avec les limites physiques que représente la proximité de la rocade, de la route de Lorient et de la Vilaine. Pour autant, on peut en discuter. »

Toulouse FC : pas d’inquiétude pour Thijs Dallinga

Si le goleador du Téfécé Thijs Dallinga n’a toujours pas marqué après cinq journées, cela n’inquiète pas le coach des Violets Carles Martinez Novell : « Honnêtement, on en a parlé avec Thijs il y a deux semaines et on a décidé de ne plus vraiment en parler ensuite. C’est une période et un processus normal pour un attaquant. Tous les attaquants connaissent ce genre de passage. Parfois, c’est dans la tête. On croit en lui. Je ne m’inquiète pas. Il faut juste un déclic. Peut-être que cette semaine, il marquera deux buts et on n'en parlera plus, et tout le monde sera content. Contre Marseille, il a bien travaillé, et les buts vont arriver. »

Montpellier : Tino Costa rebondit en Ligue 2

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel : le Pau FC a annoncé mardi soir la signature de son ancien milieu international argentin Tino Costa (38 ans). Arrivé libre en provenance de D2 argentine, l’ancien maître à jouer du MHSC du début des années 2010 retrouve le club béarnais où il s’était fait connaître en Europe entre 2005 et 2007.

Tino Costa se queda !🟡🔵



Le milieu de terrain international Argentin ayant évolué dans le Béarn de 2005 à 2007 est de retour en terre paloise pour apporter toute sa Grande expérience. Il portera le numéro 85.



Bienvenido de Nuevo Tino !👑 pic.twitter.com/QHnSUcsVfM — Pau Football Club (@PauFootballClub) September 19, 2023

Mais aussi...

AS Monaco : Minamino sacré

Takumi Minamino a décroché le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 pour le mois d'août. Le milieu offensif japonais, qui a connu un premier exercice très difficile en Principauté, a marqué trois fois (Strasbourg x2, Nantes) et délivré deux passes décisives (Clermont, Strasbourg) lors du premier mois de compétition.

RC Strasbourg : Vieira décisif dans la venue d'Emegha

L'international Espoirs néerlandais Emanuel Emegha a révélé que Patrick Vieira avait joué un grand rôle dans sa venue au RC Strasbourg cet été en provenance de Sturm Graz moyennant 12 M€ : "Le feeling que j'ai eu avec le coach était bon après avoir parlé avec lui. Il m'a donné un bon sentiment et le football, c'est des sentiments. Il peut faire de moi un meilleur joueur. Les choses qu'il m'a dites par rapport à mes faiblesses et le fait qu'il puisse m'aider avec ça... Les autres coachs avec qui j'ai discuté ne m'ont pas dit ces choses, le choix était facile pour moi. On ne peut apprendre que des meilleurs et quelqu'un qui a joué à ce niveau de football, je peux en apprendre beaucoup de lui".

Girondins : Guion a fait une Marcelino (OM) et ça ne plaît pas aux supporters

Samedi dernier, après la victoire de son équipe à Valenciennes (2-1), l'entraîneur des Girondins, David Guion, a déclaré que son équipe avait dominé et rarement été mise en danger. Une analyse à contre-sens, les Nordistes s'étant procurés de grosses occasions. Cette analyse, digne de celle de Marcelino après OM-TFC (0-0), n'a pas plu aux fans bordelais. Un montage représentant Guion avec des lunettes noires et une canne blanche a circulé sur les réseaux. Quant au journaliste de Canal+ Samuel Vaslin, il n'a pas ménagé ses critiques : "On constate que, pour l'instant, Bordeaux ne donne pas le sentiment d'avoir lancé sa saison. Des cadres sont encore en dessous de leur niveau, des joueurs ne sont pas utilisés comme ils le devraient. C’est fouillis. On parle d'un entraineur qui a eu les mains totalement libres pour mettre en place un système de jeu. C'est inquiétant de voir qu'après 6 journées on ne sait toujours pas où va Bordeaux".

Et enfin...

LOSC : un petit nouveau dans le groupe pour Ljubjana ?

Pour les débuts du LOSC contre Ljubjana en Ligue Europa Conférence, Paulo Fonseca a réservé une surprise de taille dans son groupe : Adame Faiz. Habituellement en réserve, le milieu offensif de 18 ans fait sa première apparition dans le groupe professionnel du club lillois.

Stade Rennais : en 4-2-3-1 contre le Maccabi Haïfa ?

Après quatre nuls d’affilée en Ligue 1, Rennes cherche encore les bons ressorts et Bruno Genesio pourrait être tenté de démarrer en 4-2-3-1 demain contre le Maccabi Haïfa, système dans lequel son équipe a mieux fini à Brest (0-0) et contre le LOSC (2-2), quand Ludovic Blas a évolué en soutien de Bertug Yildirim, avec Ibrahim Salah côté gauche. Trois fois buteur en sortant du banc, le Marocain pourrait aussi être lancé en début de match. Au milieu, Enzo Le Fée et Fabian Rieder sont en concurrence pour épauler Nemanja Matic. Genesio reste privé d’Arnaud Kalimuendo (ischios) et Martin Terrier (reprise).

Toulouse FC : Spierings au repos forcé

Rassurés par leur prestation de dimanche à Marseille (0-0), les Toulousains ont eu droit à une journée de repos hier. Ils ont repris l’entraînement ce matin avant de s’envoler pour Bruxelles, où ils rencontreront la Royale Union Saint-Gilloise demain en Ligue Europa (18h45). Laissé sur le banc au coup d’envoi à l’Orange Vélodrome, Zakaria Aboukhlal pourrait débuter. Ce ne sera toujours pas le cas de Stijn Spierings, lui aussi remplaçant à Marseille. Revenu en prêt de Lens le 14 septembre, le milieu de terrain néerlandais ne se trouve pas qualifié en phase de groupes de C3. Le RC Lens, à qui il appartient désormais jusqu’au 30 juin 2027, a également obtenu qu’il ne joue pas contre lui. À noter, enfin, que Spierings demeure également sous la menace d’une suspension s’il écope d’un troisième avertissement avant la 12e journée de L1.

