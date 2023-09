Coup dur pour la rock star Spierings, Tudor a recalé un cador de L1, Sirigu pas encore à Nice

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

TFC : Spierings accueilli en héros

Autorisé par le RC Lens à s'envoler pour Toulouse, où il devrait être prêté pour la saison, Stijn Spierings a été accueilli en héros hier soir à l'aéroport par des dizaines de supporters du TFC enthousiastes. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, il ne reste plus que quelques détails à régler avant que le Néerlandais ne retrouve le TFC, où il a joué de 2020 à 2023. Coup dur en revanche : le joueur ne sera pas éligible à disputer la phase de groupes de la Ligue Europa, la liste toulousaine ayant déjà été communiquée à l’UEFA. Il ne pourra y participer qu’à partir de janvier si le TFC se qualifie pour la suite, les clubs ayant le droit d’ajuster leur liste à la trêve.

Parti à Lens cet été, Stijn Spierings est déjà de RETOUR à Toulouse ! 💜🤍

L'accueil de fou 🧨



L'accueil de fou 🧨



(@LesVioletsCom) pic.twitter.com/GWm1XPJShl — Footballogue (@Footballogue) September 13, 2023

AS Monaco : Tudor était le premier choix pour remplacer Clément !

L'Equipe assure que cet été, l'AS Monaco avait ciblé Igor Tudor pour prendre la relève de Philippe Clément. Mais le Croate a refusé par respect pour l'OM, qu'il venait de quitter. Il en a d'ailleurs averti Pablo Longoria.

Stade Rennais : Terrier bientôt de retour ?

Blessé de longue date dans les rangs du Stade Rennais, Martin Terrier nourrissait l’espoir d’entrer en jeu ce samedi au Roazhon Park contre le LOSC (17h). Selon Ouest France, ce ne sera pas le cas mais le bout du tunnel approche.

MHSC : au coeur d'une polémique, Sakho est poussé vers la sortie

En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, Mamadou Sakho ne s'est pas fait que des amis à Montpellier en répondant "Bievenue à la maison" à Randal Kolo Muani, qui avait cité son nom au moment de sa signature au PSG. Le journaliste de France Bleu Benjamin Psaume a absout le joueur de 33 ans mais il l'invite à partir car il coûte cher pour un remplaçant : "Ce n’est que de la communication. Depuis le début, il est comme cela, il n’a jamais fait de post sur le MHSC sur ses réseaux. Il adore Paris, c’est un parisien de cœur, il le dit à chaque fois qu’il commente quelque chose en rapport avec le PSG. Tous les entraîneurs qui sont passés à Montpellier disent qu’il est important dans le vestiaire. C’est le grand frère. C’est ça qu’il faut regarder. Je m’en fiche qu’il aime un post sur Kolo Muani, mais j’aimerais qu’il aille taper à la porte de Laurent Nicollin et qu’il essaie de trouver une solution pour le club et pour lui. Même s’il est vieux, il doit avoir envie de jouer un peu. J’aimerais qu’il trouve une solution, qu’il soit un peu seigneur. Je ne dis pas de s’asseoir sur son année mais trouver un arrangement pour qu’il puisse aller ailleurs. Il ira peut-être dans un championnat à la mode. J’apprécierais plus ce geste-là. Après, je n’ai pas le même regard que les supporters. (…) Ce qui m’intéresse, c’est sa façon d’être avec Enzo Tchato, Maxime Estève. Est-ce qu’il les aide au quotidien ? Après cela fait cher l’encadrement des jeunes, surtout pour un club comme Montpellier. Il faut trouver une solution".

Mais aussi...

RC Strasbourg : Fila opéré avec succès

Resté cet été en Alsace en dépit d'un intérêt du Paris FC, Karol Fila s'est gravement blessé lors d'un entraînement la semaine passée. Le latéral droit polonais a été opéré avec succès hier mercredi à la clinique Rhéna. Il devrait manquer une bonne partie de la saison, lui qui ne jouait déjà pas beaucoup avec le RCSA.

FC Lorient : un jeune prêté à Cholet

Les Merlus ont officialisé le prêt sans option d'achat de Kamal Bafounta, milieu de terrain défensif ou défenseur central de 21 ans qui évoluait avec la réserve. Passé par les centres de formation de Lyon, Nantes et du Borussia Dortmund, Bafounta va tenter de percer au troisième échelon, chez l'actuel 12e de National 1 (6 points après 4 journées).

Girondins de Bordeaux : Nsimba absent un mois ?

Victime de douleurs au talon d'Achille ayant influé sur ses prestations depuis le début de la saison, Vital Nsimba a tout de même tenu à honorer sa convocation avec la sélection du Congo. Mais son voyage en Afrique s'est mal passé et il rentré en Nouvelle Aquitaine avant même le deuxième match contre l'Afrique du Sud. Selon L'Equipe, alors même que le résultat de ses examens n'est pas tombé, il devrait être écarté des terrains pour un bon mois. Un coup dur pour David Guion et le FCGB...

OGC Nice : Sirigu poursuit son essai

Arrivé à Nice en milieu de semaine dernière, Salvatore Sirigu poursuit son essai. Selon L'Équipe, le Gym cherche à obtenir des garanties sur son état physique : l’Italien s’est rompu le tendon d’Achille gauche il y a cinq mois avec la Fiorentina, qu’il a quittée libre cet été. Le gardien de 36 ans arriverait en qualité de doublure de Marcin Bulka, mais aucune décision n’a encore été prise par le club. Le Polonais est revenu mardi de sa première convocation en équipe nationale, sans avoir joué. Tous deux en phase de réathlétisation, Alexis Claude-Maurice (mollet) et Antoine Mendy (genou) restent par ailleurs indisponibles pour le déplacement à Paris. Entré en fin de match face à Strasbourg (2-0) après avoir manqué deux matches (cuisse), Jérémie Boga postule à une place de titulaire sur l’aile gauche.

