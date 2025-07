LOSC Mercato : Jonathan David va signer à la Juventus, deal bouclé pour un autre attaquant

Mercato • ...

L’avenir d’Angelo Fulgini au RC Lens semble s’inscrire plus que jamais en pointillés… Le RC Lens entame une nouvelle ère avec Pierre Sage sur le banc à la place de Will Still et de profonds changements dans l’effectif, dans tous les secteurs de jeu. Angelo Fulgini pourrait être concerné par cette véritable révolution estivale du […]