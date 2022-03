LOSC : Gourvennec donne des nouvelles de Sanches et André avant Chelsea

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Après le match nul entre le LOSC et l'AS Saint-Etienne (0-0) et à cinq jours de la réception de Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, l'entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec, a donné des nouvelles de Renato Sanches, sorti dès la 25e minute en raison d'une blessure derrière la cuisse gauche, et Benjamin André, malade et forfait de dernière minute face aux Verts.

"Renato Sanches a manqué ce soir. C’est un joueur qui donne le tempo, qui est capable d’organiser le jeu, de remonter le ballon. Il s’est blessé, on fera des examens demain. J’espère que ce n’est pas méchant mais ça paraît compromis pour mercredi. On va attendre l’examen et faire un point avec le staff médical. Pour Benjamin André , il était malade. Ce vendredi, il n’allait pas mieux, il avait un syndrome grippal. Dans un match comme ça, il est important pour nous. Il fallait faire sans eux ce soir. J’espère qu’on récupérera Benjamin pour mercredi", a confié Jocelyn Gourvennec en conférence de presse d'après-match.

EN DIRECT : suivez la conférence de presse après #LOSCASSE https://t.co/ONYPCoSQTt — LOSC (@losclive) March 11, 2022