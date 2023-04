LOSC : Létang viré en juin, Fonseca conservé ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Sous contrat jusqu'en 2024, Paulo Fonseca n'est pas certain d'enchaîner une deuxième année au LOSC. La faute à des rapports tendus avec Olivier Létang, notamment depuis janvier et un mercato qui n'a pas satisfait le technicien. Les Dogues jouent bien mais ils pourraient manquer l'objectif européen, ce qui donnerait une bonne raison à toutes les parties de se séparer, d'autant que Fonseca a des touches en Angleterre.

Les propriétaires du LOSC n'apprécient pas Létang

Seulement voilà, c'est Létang et non Fonseca qui pourrait partir en fin de saison ! D'après Sport, le propriétaire du LOSC, Alessandro Barnaba, n'apprécie pas du tout Létang, de même que... sa femme, qui "l'aurait pris en grippe" selon le média alors qu'elle ne s'occupe pas du tout du football ! Létang, dont le caractère sans compromis lui vaut de faire rarement l'unanimité dans les clubs où il passe, pourrait être remercié et Fonseca conservé.

