LOSC – Mercato : deux anciens adjoints de Galtier sur le carreau

Football Club LOSC : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Christophe Galtier

Partis du LOSC pour intégrer le staff de José Mourinho à Tottenham, en novembre 2019, Joao Sacramento et Nuno Santos, anciens membres du staff de Christophe Galtier chez les Dogues, se retrouvent aujourd'hui sans club, les Spurs ayant décidé de limoger Mourinho ce lundi. Et son staff avec lui. De quoi faire regretter leur décision aux deux anciens lillois, alors que le LOSC est en tête de la L1 ?

The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS