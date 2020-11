LOSC : un géant anglais pourrait devancer la Roma pour Campos

En désaccord avec Gérard Lopez sur la gestion du LOSC, Luis Campos a déjà eu la peau de quelques employés. Mais il ne devrait pas avoir celle du directeur général, Marc Ingla. Ce qui contrarie grandement le Portugais, plus proche que jamais d'un départ. L'AS Roma serait très intéressé par ses services. Selon la presse italienne, les Giallorossi souhaiteraient officialiser sa venue très prochainement. Mais un géant anglais pourrait les devancer.

Associé à Pochettino chez les Red Devils ?

Ce géant anglais ne serait autre que Manchester United. Les Red Devils s'apprêtent à se lancer dans de grandes manœuvres, le début de saison catastrophique de l'équipe ayant montré qu'Ole Gunnar Solskjaer n'était pas l'homme de la situation. Pour le remplacer, la direction songe à Mauricio Pochettino, qui a fait des merveilles à Southampton mais surtout Tottenham.

Mais ce ne serait pas tout. En plus de l'Argentin, les dirigeants de MU voudraient un recruteur en chef chevronné. Et le nom de Luis Campos apparaît évidemment tout en haut de leur liste, lui qui a fait des miracles partout où il est passé. Dans le nord de l'Angleterre, le Portugais aurait les coudées franches pour recruter comme il veut. Et Manchester apparaît bien plus stable et plus puissant financièrement que la Roma. Le LOSC a du souci à se faire…