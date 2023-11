Olimpija Ljubljana - LOSC : Lille s'impose et se qualifie pour la phase finale de la C4

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC devait s'imposer ce jeudi sur la pelouse d'Olimpija Ljubljana pour valider son billet pour la phase finale de la Ligue Europa Conférence. Et c'est chose faite par les Dogues, qui se sont imposés (2-0) grâce à des buts de Rémy Cabella (15e) et Yusuf Yazici (75e). Grâce à cette victoire, les hommes de Paulo Fonseca restent premiers du groupe A et pourraient se qualifier directement en huitième de finale, sans passer par les barrages, s'ils battent le KI Klaksvik, le 14 décembre dernier, ou si le Slovan Bratislava, qui affrontera, lui, l'Olimpija Ljubljana, ne fait pas mieux que Lille lors de cette dernière journée de phase de poules de la C4.

Sur un terrain complètement imbibé mais jugé praticable, les Dogues s’imposent contre l’Olimpija Ljubljana 👏✅



Reste maintenant à valider la première place lors de la dernière journée 👊#NKOLLOSC 0-2 | 90' — LOSC (@losclive) November 30, 2023

