PSG : face au Milan, le LOSC renvoie sèchement Luis Enrique et ses joueurs à leurs études

Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Pas simple le parcours du PSG en Ligue des Champions. Car après la déroute sur le terrain de Newcastle, il y a quelques semaines, le club de la capitale s'est de nouveau incliné, hier soir mardi, sur le terrain du Milan AC, 1-2. Une défaite qui montre l'irrégularité du PSG cette saison, venant au passage rappeler que Mbappé et ses partenaires ont perdu 5 de leurs 6 derniers déplacements contre des clubs du Top 4 européen comme le rappelle avec précision le compte twitter Stats du foot.

Le LOSC a frappé fort

Luis Enrique, lui, bat déjà un record : il est le premier entraîneur, depuis l'arrivée des Qataris, à perdre deux des quatre premiers matches disputés en Ligue des Champions. Le second face au Milan AC qui, tout de même, n'avait plus remporté un match de C1 en étant mené au score depuis...2009 et une victoire face au Real Madrid !

Ce qui prouve si besoin était l'exploit d'un autre club français : le LOSC. Car, tenez-vous bien, le Milan ne s'est incliné que deux fois à domicile contre des clubs français en 17 rencontres. Et les deux fois c'était face aux Dogues, en décembre 2006 en Ligue des Champions et en Ligue Europa au mois de novembre 2020.

