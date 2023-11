Genesio sans pression, une récompense pour Zhegrova (LOSC), Deschamps évoque son avenir

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

AS Monaco : Salisu a repris

Arrivé à l'AS Monaco pour 15 M€ cet été en provenance de Southampton, le défenseur central ghanéen Mohammed Salisu est tout proche d’un retour à la compétition. Selon les informations de l’Equipe, le joueur, opéré d’un pubalgie en septembre a repris l’entraînement collectif ce mercredi. Par ailleurs, cette saison, six joueurs issus du centre de formation de l'AS Monaco ont joué en équipe première : Soungoutou Magassa, Chrislain Matsima, Eliot Matazo, Eliesse Ben Seghir, Edan Diop et Maghnes Akliouche. Et ce n'est pas tout ! Avec 16 joueurs, le club de la Principauté est celui qui compte le plus d'internationaux français dans les catégories de jeunes. Dans une interview à Foot Mercato, le directeur du développement des jeunes talents, Pascal de Maesschalck, a expliqué : "Les joueurs sont vraiment focus sur leur carrière, ils s’entraînent tous les jours, jouent des matches où ils donnent tout sur un terrain. Pour nous, les vrais joueurs sont ceux qui ont du caractère et qui veulent réussir leurs études. C’est un signe fort pour nous qui révèle qu’ils sont prêts à faire tous les efforts nécessaires pour réussir. Ainsi, si jamais le joueur n’arrive pas à percer au plus haut niveau dans le foot, au moins il a un niveau d’études qui peut lui permettre de trouver sa voie dans le football (recruteur, formateur, etc) ou ailleurs dans la vie civile".

LOSC : Zhegrova élu Dogue du mois

Edon Zhegrova a été élu meilleur joueur du LOSC en octobre par les supporters lillois. Il succède à Leny Yoro et Lucas Chevalier et reçoit, élu Dogue du mois par les supporters lillois, la récompense du mois d’octobre. Le Kosovar avait inscrit 1 but et délivré 3 passes décisives le mois dernier.

Équipe de France : Deschamps se voit reprendre un club à l'avenir

Dans une interview à Nice-Matin, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a déclaré qu'il se verrait bien reprendre un club, une fois le chapitre tricolore refermé. "Si je pourrai retourner sur le banc d'un club ? Oui, oui, à partir du moment où je l'ai fait. Mais je ne me pose pas la question aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi sera fait demain ou après-demain. J'ai un grand privilège, c'est d'avoir la liberté de choisir". La dernière expérience du double champion du monde sur le banc d'un club remonte à 2010-12, avec l'OM.

Girondins, ASSE : Rocheteau pense que les deux clubs se relèveront

Dans une interview à France Bleu Gironde, l'ancien Ange Vert Dominique Rocheteau s'est montré quant à la capacité de son ex-club, l'AS Saint-Etienne, et des Girondins de Bordeaux à retrouver les sommets du football français : "Je pense que les grands clubs, comme l'a dit récemment Aimé Jacquet, ne meurent jamais. Saint-Étienne et Bordeaux sont des grands clubs du football français. Donc ils rebondiront, c'est sûr et certain. Maintenant, de quelle façon ? C'est difficile, la concurrence est rude. C'est la course effrénée à l'argent et c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais il y a des exemples parfois qui me font dire qu'il n'y a pas forcément que l'argent. Je prends l'exemple de Lens actuellement. Ils ont bien sûr un budget important, mais ils ne font pas partie des plus gros budgets et pourtant, ils tirent leur épingle du jeu. Donc on peut exister sans être les clubs les plus riches. Exister dans le temps, c'est un peu plus difficile."

Stade Rennais : Genesio sans pression

Interrogé sur sa situation précaire u regard du début de saison décevant du Stade Rennais, Bruno Genesio a affiché sa sérénité hier en conférence de presse : « J'ai zéro pression, j'ai juste envie de gagner les deux matches pour qu'on soit placés idéalement pour la qualification puis retrouver en Championnat une dynamique qui nous fuit. C'est la seule chose qui m'anime, mais sans pression, car elle n'est jamais très bonne conseillère. Je suis lucide, mais je n'ai pas de pression. »

Toulouse FC : nouvelle innovation de Novell en vue ?

Carles Martinez Novell a décidé de reconduire le même groupe de 20 joueurs que lors du premier match contre Liverpool (1-5, le 26 octobre), à une exception près : entré en jeu à la 68e minute en remplacement d’Aron Dönnum à Anfield, Denis Genreau demeure indisponible depuis. Enfin remis de son opération du cinquième métatarse du pied droit début août, Ibrahim Cissoko remplace numériquement l’international australien. Si le jeune ailier gauche néerlandais (20 ans) a effectué ses grands débuts sous le maillot toulousain en toute fin de match face à Clermont, dimanche (1 2), L’Équipe précise qu’il semble toutefois peu probable qu’il débute.

OGC Nice : Diop vers le Maroc ?

Le Maroc de Walid Regragui pourrait compter un petit nouveau dans ses rangs après avoir réussi à attirer Amine Adli. Selon Foot Mercato, il s’agit de Sofiane Diop (23 ans). Passé chez les sélections jeunes en équipe de France, le joueur de l’OGC Nice, qui totalisait 13 capes et 4 buts avec les Espoirs, a choisi de représenter les Lions de l’Atlas.

