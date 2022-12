LOSC - Mercato : Fonseca en concurrence avec Mourinho pour un poste alléchant

Zapping But! Football Club LOSC - INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

Même si le classement du LOSC n'est pas conforme aux attentes d'Olivier Létang après 15 journées, les Dogues ont très bien joué depuis que Paulo Fonseca en a pris les commandes. Et cela, après ses expériences réussies à Braga, au Shakhtar Donetsk et à l'AS Roma, n'a pas échappé à la Fédération portugaise, qui réfléchit à la suite à donner à l'aventure de Fernando Santos sur le banc de la sélection.

En poste depuis 2014, Santos a longtemps eu le totem d'immunité suite à la victoire à l'Euro 2016. Mais cela fait désormais six ans que la Selecçao déçoit, notamment pour son style de jeu. Ce qui incite la Fédération à réfléchir à un changement de cap et à mettre un terme à son contrat jusqu'en 2024. Pour le remplacer, la FPF a proposé à José Mourinho d'être à la fois sélectionneur et entraîneur de la Roma. Et selon Foot Mercato, elle aurait également sondé Paulo Fonseca, lui aussi lié au LOSC jusqu'en 2024.