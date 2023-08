LOSC - Mercato : Fonseca pousse un énorme coup de gueule sur des transferts

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

On le sait, les relations entre Paulo Fonseca et Olivier Létang ont été tendues à compter de janvier, après un mercato jugé peu satisfaisant par l'entraîneur du LOSC. Les tensions étaient telles qu'un départ du Portugais en juin semblait inéluctable. Mais les choses ont fini par s'arranger et le technicien avance main dans la main avec son président. Si Fonseca a publié un communiqué pour fustiger des transferts ce dimanche, ça n'a rien à voir avec le LOSC.

Il demande aux clubs portugais de ne pas négocier avec des Russes

Passé pendant trois ans par le Chakhtar Donetsk (2016-19), Fonseca vit très mal le conflit russo-ukrainien. Et il ne comprend pas que certains clubs portugais envisagent de vendre des joueurs à clubs russes. Dans son communiqué, il demande au Benfica et à "son" Braga de ne pas vendre Chiquinho et Tormena à des formations du pays dirigé par Vladimir Poutin. Il rappelle que Sassuolo et d'autres équipes italiennes ont refusé de négocier avec des Russes parce que l'ancienne terre des Tsars continue de "tuer des innocents" et même des "enfants". Un coup de gueule en bonne et due forme, ô combien compréhensible...

Le calendrier du LOSC pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life