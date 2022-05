LOSC - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Gourvennec, Grbic, Fonte, Botman, Yilmaz et David

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Avant le match d'ouverture de la 36e journée de Ligue 1 entre le LOSC et l'AS Monaco, remporté par les Monégasques (2-1), Amazon Prime Vidéo a fait un point sur les dossiers chauds du champion de France en titre.

Gourvennec sur la sellette, 5 départs déjà actés, Fonte et David devraient rester

Tout d'abord, l'avenir de Jocelyn Gourvennec, qui a succédé l'été dernier à Christophe Galtier sur le banc des Dogues, s'inscrirait en pointillé. Du côté des départs, l'option d'achat pour Ivo Grbic ne devrait pas être levé par le club lillois tandis que Jérémy Pied, Xeka et Burak Yilmaz, tous trois en fin de contrat en juin prochain, ne devraient pas prolonger, et que Sven Botman devrait partir pour l'AC Milan. José Fonte, qui devrait prolonger son contrat, et Jonathan David, devraient eux rester.

▫️L’option d’achat ne sera pas levée pour Ivo Grbić.

▫️Sven Botman devrait partir pour l’AC Milan.

▫️Prolongation du capitaine José Fonte.

▫️Denis Bouanga et Sinisterra dans les petits papiers. — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 6, 2022

Pour résumer Avant la défaite ce vendredi du LOSC face à l'AS Monaco (2-1), Amazon Prime Vidéo a fait un point sur les dossiers chauds du champion de France en titre pour le prochain mercato estival.

Fabien Chorlet

Rédacteur