LOSC - Mercato : un club historique du Calcio ne lâche pas Bamba

Après cinq saisons au LOSC, Jonathan Bamba est à un tournant de sa carrière. Libre en juin prochain, l'ailier de 26 ans va-t-il faire comme dans son club formateur, Saint-Etienne, et partir gratuitement histoire de mieux choisir son futur club ou prolonger chez les Dogues ? Il y a peu, il a assuré qu'il n'était pas fermé à l'idée d'un nouveau contrat dans le Nord. Mais il a également déclaré qu'il aimerait découvrir la Premier League...

En tout cas, il ne manque pas de courtisans. Et notamment en Italie. Cela fait des années que la Fiorentina a coché son nom sur ses tablettes et le supervise. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, ce serait toujours d'actualité. La Viola s'intéresserait cependant à d'autres joueurs de son profil évoluant en France, comme les Marocains du SCO d'Angers Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi.