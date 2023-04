LOSC - Mercato : une des meilleures équipes d'Europe lorgne David

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Ce soir, le Napoli va tenter de renverser la vapeur face à l'AC Milan après sa défaite de l'aller (0-1) en quarts de finale de la Champions League. Pour cela, le SSCN devrait pouvoir compter sur Victor Osimhen, qui fera sa rentrée après un pépin physique. Pour peu que le Nigérian continue de marcher sur l'eau comme depuis le début de la saison, les futurs champions d'Italie peuvent ambitionner de se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les demies de la C1. Ce qui ne ferait qu'accroître la renommée (et la valeur) de leur attaquant nigérian.

Le Napoli le veut en cas de départ d'Osimhen

Pourquoi on vous parle de ça ? Parce que selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, le Napoli aurait fait de Jonathan David une priorité pour remplacer Osimhen en cas de transfert en Premier League. Le président du SSCN, Aurelio De Laurentiis, veut absolument conserver son joueur mais il sait qu'il y a des offres qui ne se refusent pas et il sait également que l'ancien Dogue ne rêve que d'Angleterre. Pour rappel, Fabrizio Romano a assuré que David devrait être vendu 60 M€ au moins cet été. Pas un problème pour le Napoli, qui devrait récupérer le double en cas de départ d'Osimhen. Et qui sait désormais que les attaquants arrivants de Lille sont très performants...

La fiche de Jonathan David

En cas de départ du Nigérian Osimhen l’été prochain (140-160 M€), #Naples continue de suivre de près les performances du Lillois J.#David. Le Canadien figure sur la short-list du club du président De Laurentiis, qui va d’abord essayer de blinder son Super Eagle. #Mercato #LOSC — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) April 18, 2023

