Digard soutenu à Nice, Liénard pense à un départ, Bordeaux avantagé en L2 ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice : Digard a encore du soutien chez les Aiglons Après des résultats impressionnants au moment de sa prise de fonction, Didier Digard a vu l'OGC Nice retomber dans la médiocrité de sa première partie de saison, quand Lucien Favre était encore aux commandes. A tel point que les dirigeants se sont mis en quête d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Mais selon RMC, Digard aurait encore des soutiens au sein du club, et notamment celui de son vestiaire. Pas étonnant puisque Daniel Riolo a expliqué que son management ressemblait davantage à du copinage avec ses troupes mais cela peut tout de même compter au moment de trancher définitivement son avenir...

Et aussi...

RC Strasbourg : Liénard s'interroge sur son avenir

Pour France Bleu Alsace, Dimitri Liénard, qui évolue au RC Strasbourg depuis 2013, a avoué qu'il pensait à un départ du RCSA. "Je veux jouer encore un ou deux ans, mais je ne veux pas faire l’année de trop. C’est la première fois que je me pose la question d’un éventuel départ. Je me pose énormément de questions sur mon futur. Je veux laisser le club grandir avec d’autres joueurs, laisser la place à d’autres joueurs et laisser le Racing grandir."

Montpellier : saison terminée pour Savanier ?

Expulsé avant l'heure de jeu dimanche contre Rennes (1-0) pour une vilaine semelle derrière le genou d'Ugochukwu, Téji Savanier devrait écoper d'une très lourde sanction de la part de la commission de discipline, qui se réunira ce soir. Mais l'insider Mohamed Toubache-Ter annonce que la saison du capitaine montpelliérain pourrait de toute façon être terminée car il souffre d'une pubalgie. Il va passer des examens qui en diront plus sur son indisponibilité.

Pr son rouge stupide & justifié, Montpellier s’attend à une sanction lourde (4 matchs) pr son Capi Téji Savanier.



Réponse demain soir.



Téji Savanier a d’ailleurs possiblement joué son dernier match de la saison, dimanche.

Point sera fait sur son début de pubalgie.#MHSCSRFC pic.twitter.com/w3yn8p5aGs — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 25, 2023

Lorient : deux retours à l'entraînement !

Blessés de longue date, Julien Laporta et Théo Le Bris ont fait leur retour ce mardi à l'entraînement collectif des Merlus. Les deux joueurs devraient faire leur retour sur les pelouses la semaine prochaine lors de la réception du Stade Brestois.

Girondins : Hognon (Grenoble) s'attendait à un arbitrage défavorable

Lundi soir, les Girondins de Bordeaux se sont imposés 3-0 à domicile contre Grenoble en clôture de la 32e journée. Mais l'entraîneur du GF38, Vincent Hognon, a pesté après coup contre la validité du deuxième but aquitaine, inscrit par Davitashvili, alors qu'un deuxième ballon était sur le terrain. L'ancien défenseur stéphanois a laissé entendre au micro de BeIN qu'il s'attendait à un arbitre "à la maison" pour le FCGB : "J'aimerais revoir le deuxième but parce que c'était un peu la kermesse quand même. (En revisionnant les images) L'arbitre l'a pas vu ? C'est ce qu'il me dit, mais bon ce n'est pas grave, on aurait pu porter des réserves mais ils ont gagné, ils étaient meilleurs que nous, mais c'est la kermesse quand même, non ? On savait qu'on allait pas être aidés en venant chez le deuxième". Avantagés, les Girondins ?

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Si But! Football Club traite en premier lieu l'actualité de certaines équipes de l'élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu'il s'est passé aujourd'hui dans l'autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Fabien Chorlet

Rédacteur