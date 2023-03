OGC Nice - Lorient : Digard enrage contre l'arbitrage

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

L'OGC Nice a été accroché ce dimanche sur sa pelouse par Lorient (1-1), à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du Gym, Didier Digard, a pesté contre l'arbitrage de Ruddy Buquet, estimant que son équipe aurait dû bénéficier de deux pénaltys durant la rencontre.

"C'est un petit peu bizarre"

"Si tu avais arbitré ce match, combien aurais-tu signalé de pénaltys en faveur de Nice ? Deux. Celui sur Khephren Thuram car il prend le ballon avant et c’est déjà le troisième ou quatrième pénalty. Quand on décide que c’est litigieux et qu’à chaque fois que c’est litigieux, on penche pour la même équipe, c’est un sentiment particulier. Et celui sur Nicolas Pepe car il est indiscutable tout simplement. C’est dommage mais c’est pas grave. (...) Moi ce qui me gêne, c’est qu’il y a la vidéo, on revoit et on fait ces choix-là… C’est un petit peu bizarre", a regretté Didier Digard devant les médias.

🔴🎙 Live I Suivez la conférence de presse après Nice 1-1 Lorient #OGCNFCL #OGCNice https://t.co/InBbhSP43f — OGC Nice (@ogcnice) March 19, 2023

