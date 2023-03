OGC Nice - Mercato : Ndayishimiye explique pourquoi il a choisi Nice plutôt que le RC Lens

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Youssouf Ndayishimiye aurait bien pu rejoindre le RC Lens ! Alors qu’il évoluait à l’Istanbul Basaksehir FK, Florent Ghisolfi qui était directeur sportif des Sang et Or avait tenté de le signer. À sa prise de fonction à l’OGC Nice, il n’a pas hésité à retenter le coup ce qui a fonctionné. Désormais chez les Aiglons, Youssouf Ndayishimiye perfome lui qui peut évoluer à différents postes. Le Burundais est revenu sur le rôle de Florent Ghisolfi dans son arrivée au Gym.

« Je discutais avec Florent et Lens. Je me souviens l'été dernier, je n'avais pas pu finir le championnat parce que j'ai été blessé en fin de saison et mon club en Turquie ne voulait pas me lâcher. Je m’étais donc dis que ce n’était pas une mauvaise chose si je restais là-bas. Je pensais que c’était terminé, mais à la fin de la phase aller, on a recommencé à discuter. Et c’est là que je me suis dit : non, c’est un bon mec. Il a des bonnes idées, il attendait beaucoup de moi et il m'a fait confiance. À partir de là j'ai discuté avec ma famille et j'ai décidé de venir », a confié Youssouf Ndayishimiye ce mercredi en conférence de presse.