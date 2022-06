OGC Nice, PSG : Favre a dirigé la séance de reprise et envoie Galtier à Paris

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Christophe Galtier a brillé par son absence à la reprise de l’OGC Nice. Et pour cause, Foot Mercato assure qu’un accord entre le coach niçois et le PSG pour un contrat de deux saisons, plus une en option, a été trouvé.

Cependant, l'officialisation ne peut être annoncée avant que le club de la capitale boucle le départ de Mauricio Pochettino et son staff. Ce qui n’est toujours pas le cas. En revanche, le Gym a déjà pris ses dispositions pour remplacer Galtier sur le banc des Aiglons.

L’Équipe confirme que Lucien Favre a dirigé ce matin la première séance de la saison de l’OGC Nice avec son staff. Sa signature devrait maintenant être officialisée en conférence de presse vers 16h, dans l'attente de celle de Galtier au PSG.

Si son arrivée sur le banc du Gym n'est pas encore officialisée car le départ de Christophe Galtier au PSG ne l'est pas non plus, Lucien Favre a dirigé la séance de Nice ce lundi matin. https://t.co/VEBAC283Ic pic.twitter.com/Jwfe0Co7As — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 27, 2022

Pour résumer Pas encore nommé officiellement sur le banc du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier n'est déjà plus présent à l'OGC Nice. Comme pressenti, Lucien Favre a dirigé la séance de reprise du jour des Aiglons. Leur avenir semble scellé.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life