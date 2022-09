OGC Nice : Rivère réagit à l'intérêt d'Ineos pour Manchester United

Patron d'Ineos et comptant parmi les plus grosses fortunes d'Angleterre, Jim Ratcliffe se serait mis en tête de racheter son club de cœur de Manchester United à la famille Glazer. Une marque d'intérêt reconnue qui n'inquiète pas spécialement Jean-Pierre Rivère, le patron de l'OGC Nice, l'un des clubs de la galaxie Ineos.

Lancé vendredi sur cette possibilité dans l'émission Gym Tonic, le président délégué des Aiglons s'est dit ravi de cette possibilité même si cela relèguerait Nice au second plan de ses acquisitions dans le foot :

«Jim a les moyens d’acheter Manchester United, qui est le club de son cœur, mais Jim, qui vit souvent sur la Côte, aime l’OGC Nice. Il a envie de faire grandir ce club auquel il est attaché. La grande différence avec les autres sports, c’est le fair-play financier. A l’OGC Nice, nous avons très peu de recettes, on n’est pas l’OM, on n’est pas Lyon, ni Paris. Il faut qu’on arrive à faire grandir ce club. On ne peut pas mettre tout l’argent qu’on souhaite. Je ne sais pas si Jim va acheter MU mais si Nice est le 2eme club après MU, je n’ai pas de problème avec ça».