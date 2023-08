ASSE, OL : Pascal Dupraz charge Laurent Blanc et scelle déjà son avenir !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L'OL a subi une lourde défaite à domicile hier contre contre Montpellier (1-4) lors de la deuxième journée de Ligue 1 et une sortie de Laurent Blanc après la rencontre fait beaucoup parler. "Il faut changer l'entraîneur", a glissé l'ancien champion du monde. Sur RMC, Pascal Dupraz a décrypté ses propos. "Je ne sais pas s'il cherche à se faire virer mais il va se faire remplacer, c'est comme ça que je l'entends, a-t-il commenté. Ce que Laurent Blanc essaie de nous faire avaler, c'est qu'il n'a pas d'équipe et qu'il attend un recrutement conséquent."

"Blanc en oublie qu'il a a quand même une équipe"

Et à lui d'ajouter... "L'OL a une très bonne équipe, qui n'est peut-être pas équilibrée en ce moment et dans laquelle il manque quelques joueurs et non des moindres dont son gardien (Anthony Lopes). Ce qu'il se passe, comme à chaque fois pour les entraîneurs - un métier fabuleux mais ingrat - c'est que la personne qui l'a fait venir et qui dirigeait l'OL (Aulas, NDLR) a été elle-même éconduite. Blanc n'est peut-être pas l'entraîneur voulu par Textor. Il nous explique son mal-être en fait, il attend des recrues impatiemment. Il en oublie qu'il a quand même une équipe. Il sait qu'il ne sera plus l'entraîneur de l'OL, les mauvais résultats vont précipiter les choses. Il est désabusé. A Montpellier, tout le monde est derrière Michel Der Zakarian, ce qui n'est pas le cas à Lyon avec Blanc.'

