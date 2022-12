La DNCG a rendu son verdict pour l'OL, Troyes et le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'était jour d'audition à la direction nationale du contrôle de gestion ce mardi ! Et les cinq clubs de L1 et de L2 ayant montré leurs comptes au gendarme financier de la Ligue sont ressortis sans aucune sanction ! L'Olympique Lyonnais, Troyes, le RC Strasbourg, Dijon et Valenciennes pourront donc recruter à leur guise cet hiver. Une bonne nouvelle pour les Gones, où Laurent Blanc demande des renforts et où l'incertitude règne avec les reports incessants du rachat d'une majorité de parts par John Textor.