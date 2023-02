OL : Anthony Lopes envoie un message fort aux recrues hivernales

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Samedi, à l'issue de la victoire de l'OL sur la pelouse du SCO Angers (3-1), le capitaine du soir Anthony Lopes a pris la parole au moment d'évoquer les recrues de l'hiver Amin Sarr et Jeffinho. Le gardien rhodanien a dit tout le bien qu'il pensait des petits nouveaux.

« Ce but va faire du bien à Amin, car il courait après, et j'ai aimé l'entrée de Jeffinho. L'effectif est là en qualité, mais on espère retrouver des blessés durant la semaine pour repartir pied au plancher », a glissé Anthony Lopes.

Auteur de son premier but après plusieurs prestations insipides et quelques critiques, le Suédois a sans doute glané un peu de confiance. Quant au Brésilien, critiqué par Laurent Blanc pour son état physique très limite, il a également bien répondu pour ses premiers pas en rouge et bleu.