OL : Aulas balance sur Le Graët et postule pour un nouveau poste

Ce mercredi, le comité exécutif de la FFF a décidé de mettre en retrait Noël Le Graët de sa fonction de président de la fédération jusqu’à la publication du rapport d’audit. Sur France Info, le président de l'Olympique Lyonnais et membre du comité exécutif de la FFF, Jean-Michel Aulas, s'est exprimé sur la mise à l'écart de Noël Le Graët.

"La situation était devenue intenable"

"La situation était devenue intenable, pour l'ensemble du foot français, les membres de la Fédération et pour Noël Le Graët, un homme tout à fait respectable jusqu'à ce que ces scandales arrivent par le biais de la parole publique. Le statu quo n'était plus une option. L'image du foot, la crédibilité au niveau des pouvoirs publics. Il y avait aussi une situation que nous dirigeants ne pouvions assumer. Une procédure administrative a été ouverte par le ministère, c'était difficile d'intervenir de manière plus précise avant la publication de ce rapport. Il fallait faire quelque chose et prendre nos responsabilités. On a fait ce qui permettait de continuer la procédure des inspecteurs et pour nous, d'exprimer une situation qu'on ne pouvait pas assumer", a expliqué le patron de l'OL, qui a, par ailleurs, annoncé qu'il était intéressé par le poste de président de la Ligue féminine.

"Dans toutes périodes de transition, on sent qu'il y a des candidats. j'ai été interpelé, j'ai répondu que le seul poste qui m'intéressait était celui de président de la Ligue féminine. Il faut savoir déléguer et donner de son temps dans les sujets prioritaires et pour moi, le développement du foot féminin est à la hauteur de mes ambitions."

Mise en retrait de Noël Le Graët : "La situation était devenue intenable", juge Jean-Michel Aulashttps://t.co/YAPPsX2uvJ pic.twitter.com/ipgsXHHB4l — franceinfo (@franceinfo) January 12, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur