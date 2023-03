OL : Aulas croit toujours en un titre européen !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Dans la très intéressante interview qu'il a accordée au site olympique-et-lyonnais.com, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur l'enlisement sportif de l'OL depuis plus de dix ans. Fidèle à sa méthode, le président lyonnais s'est montré très positif, assurant que les étoiles finiraient bien par s'aligner à nouveau et que les Gones retrouveront les sommets nationaux voire même européens, puisqu'il pense toujours que la C1 ou la C3 finira par garnir l'armoire à trophées rhodanienne.

"J’ai regardé Real Madrid-Liverpool, la qualité technique était impressionnante. De tels joueurs, ça se paye. C’est ce qui nous permettra de revenir. Je suis optimiste pour le futur. Il y a un moment où les étoiles vont se réaligner. Mais il n’y a pas d’exemple non plus de gens qui ont tout gagné tout le temps. Avec l’OL masculin, on a connu une période où l’on a gagné beaucoup. Pas la Coupe d’Europe, ça va venir. Le premier échec, c’est lié au fait qu’on a perdu dix ans avec le stade. Si on avait eu le stade dix ans avant, on aurait survolé le reste. On voit bien pour les féminines : depuis 2004, on a réussi parfaitement ce que j’aurai dû faire et, que l’on va réussir à faire, avec les garçons."