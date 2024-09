Une prolongation et deux buts auront suffi à Rayan Cherki à faire taire ses détracteurs. Après avoir été toit proche de quitter l’OL au mercato d’été, le crack de 20 ans semble revenu à de meilleures aspirations et a été décisif face à l’OM (2-3) puis contre l’Olympiakos (2-0) ce jeudi à chaque fois au Groupama Stadium.cSuffisant pour que Daniel Riolo, son principal détracteur ces derniers mois en raison de son manque de régularité, lui déroule enfin le tapis rouge au micro de RMC Sport :

« Avant son but, je me suis dit que j’avais envie d’avoir de l’affection pour Cherki. Dans ce match contre l’Olympiakos, il a été au centre de tout, il s’est rendu disponible, a affiché un super état d’esprit. Il a marqué, ça rehausse sa prestation d’ensemble. Tout n’est pas parfait et je me dis : ‘ce n’est pas possible, ce gars-là, quelqu’un va bien réussir à le faire progresser’. Cherki a souvent été frustrant, et dans le foot, j’ai l’impression qu’il y a une collection de joueurs frustrants en ce moment. S’il pouvait sortir de ça pour offrir des prestations plus abouties. C’est un gars que tu as envie d’aimer, mais tu as envie de lui dire : ‘fais en sorte qu’on t’aime’. Il donne, il est dans un bon état d’esprit. »