OL - FC Nantes : un titulaire de Laurent Blanc s’est fait chahuter par les Canaris

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Si l’OL nous a encore laissé sur notre faim, vendredi contre le FC Nantes (1-1), Amin Sarr n’est pas étranger à cette état de fait. Au Groupama Stadium, le Suédois a joué à peine une heure de jeu et n’a encore pas montré grand-chose sur son côté gauche. Après les 13 ballons touchés contre le FC Lorient, Sarr a tout raté.

Podcast Men's Up Life

Sarr, 0/6 aux duels !

Pire, la recrue hivernale de l’OL a totalement éclaté au contact : le site Olympique et Lyonnais relève qu’il n’a remporté aucun duel sur les six qu’il a disputés au Canaris ! « Il faut lui laisser le temps de s’adapter parce qu’il est jeune, l'a défendu Alexandre Lacazette. Il ne parle pas encore la langue, de ce fait, des fois, c’est encore flou pour lui. Il travaille pour être au niveau pour nous aider et m’aider donc c’est encourageant. »

Pour résumer Titulaire contre le FC Nantes, vendredi au Groupama Stadium en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (1-1), la recrue lyonnaise Amin Sarr (22 ans) s’est fait marcher dessus par les Canaris avant sa sortie à l’heure de jeu.

Bastien Aubert

Rédacteur