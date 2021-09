OL, Girondins, OGC Nice - Carnet : les trois clubs endeuillés

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz, nouvel entraîneur des Gones

C’est une triste nouvelle qu’a annoncé l’Etoile Fréjus Saint-Raphaël ce dimanche. Le club de National est endeuillé de la perte de son joueur Rémi Mestrallet, décédé dans un accident de la route. Ce jeune milieu défensif était âgé de 23 ans et avait connu les centres de formations de 3 clubs de l’élite : l’OL, les Girondins de Bordeaux et l’OGC Nice. La rédaction de But Football Club adresse ses plus sincères condoléances à ses proches.