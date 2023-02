OL : l'absence d'Europe a coûté très cher aux Gones

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Incapable de se qualifier pour la Champions League depuis trois saisons, l'Olympique Lyonnais a en plus manqué le train européen deux fois sur trois. Et cela a forcément une incidence sur ses finances. Ce mardi, le site olympique-et-lyonnais.com assure que le manque à gagner lié à l'absence de compétition continentale s'élèverait à quinze millions d'euros pour cette saison. Et qu'en conséquence, les Gones ont été contraints de vendre des joueurs pour équilibrer les finances.

Le principal enseignement de cette analyse financière, c'est qu'une qualification européenne est indispensable à l'OL en fin de saison. Et donc que la défaite à Auxerre (1-2) a constitué un vrai coup dur. Huit points et trois équipes séparent Lyon de la zone européenne en Ligue 1. C'est donc par la Coupe de France qu'une éventuelle qualification passera. Avec un quart de finale abordable contre Grenoble à jouer mardi prochain.