OL : Lepenant casse une idée reçue sur le « gang des Lyonnais »

Gang des Lyonnais, entre-soi, mormons de Ligue 1... Ces dernières années, on a entendu énormement de choses concernant les joueurs formés à l'OL. Une réputation peu flatteuse au sujet de ces jeunes issus de l'Académie et pas toujours prompts à accueillir ceux venant de l'extérieur.

Dans les colonnes de L'Equipe, Johann Lepenant, arrivé à Lyon l'été dernier en provenance du SM Caen (Ligue 2), a cassé cette mauvaise réputation des Gones : « J'ai entendu plein de choses là-dessus. Avant de signer à l'OL, on me disait beaucoup qu'ils traînaient entre eux, qu'ils étaient en bande... Mais moi personnellement, je n'ai eu aucun mal à m'adapter ! Ils m'ont très bien accueilli, ce sont tous des bons gars », a assuré le timide milieu de terrain.

Et Johann Lepenant l'assure : c'est même la bonne ambiance qui règne au sein du groupe qui sauve aujourd'hui l'OL, dixième de Ligue 1, d'une plus grande sinistrose (« L'ambiance est bonne et heureusement car la situation sportive serait encore plus horrible à vivre »).