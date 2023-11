OL : les supporters se sont à nouveau mobilisés avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Depuis le début de cette saison en enfer, les supporters de l'Olympique Lyonnais font bloc derrière leur équipe. Ils ont compris qu'enfoncer un peu plus ces joueurs en manque de confiance ne servirait qu'à précipiter leur club vers la Ligue 2. Les ultras ont tenu des propos apaisants ces derniers temps, même après le nul décevant contre Clermont (1-1). Ils ont également brandi des banderoles pour expliquer que l'unique objectif était le maintien.

Une lettre pour les joueurs et le staff technique

Ce vendredi, on apprend qu'ils sont allés plus loin : ils ont écrit un courrier aux joueurs et au staff technique pour les assurer une fois encore de leur soutien. "Aujourd'hui, vous avez l'avenir de notre club entre vos mains. Ni vous, ni nous, ni personne ne pouvaient penser que jouer le maintien et non l'Europe serait une réalité. Et pourtant, quoi que dise notre propriétaire, la réalité est là: NOUS JOUONS LE MAINTIEN !"

On saura dimanche si le message est bien passé, même si le Stade Rennais au Roazhon Park ne semble pas le meilleur endroit pour reprendre confiance. L'intégralité du message à est à lire ci-dessous.

🚨 INFORMATION |



Voici la déclaration des #BG87 avant d'aller affronter le stade #Rennais !



"Plus Nombreux sont les ennemis, plus belle est la victoire"



ALLÉ L'OL ♥️💙🦁#TeamOL #SRFCOL pic.twitter.com/0JcldOd53y — 𝕭𝖆𝖉 𝕲𝖔𝖓𝖊𝖘 🦁 (@gonesnews_69) November 10, 2023

