OL : Lopes va atteindre un cap symbolique contre l'OM

L'Olympico de demain soir aura un caractère décisif pour les deux clubs. L'OM a besoin d'une victoire pour reprendre la 2e place du classement au RC Lens et continuer à rêver à une qualification directe pour la Champions League. Mais l'OL a également grand besoin des trois points afin de poursuivre sa remontée au classement. Décrocher une place pour l'Europa League Conférence est toujours de l'ordre du possible mais, pour cela, il faut enchaîner les trois points.

450 matches, 510 buts encaissés

Et s'il y a un Gone motivé à l'idée de faire tomber les Marseillais, c'est bien Anthony Lopes. D'abord parce que le gardien adore les ambiances explosives entourant ces matches entre les deux Olympique. Ensuite parce que demain, il atteindra un compte rond et qu'il compte le célébrer avec une victoire. Ce sera en effet son 450e match professionnel avec les Gones. Ce qui fait de lui le 5e joueur le plus capé de l'histoire de l'OL. Le site olympique-et-lyonnais.com, qui a sorti cette statistique, précise que depuis ses débuts en octobre 2012, Lopes a encaissé 510 buts.

Un nouveau cap pour Anthony Lopes à l’OL - Le portier lyonnais va disputer ce dimanche son 450e match sous le maillot de l’OL. Il ne devrait pas s’arrêter là - #Football #Ligue1 #OLOM https://t.co/Xho3bpwWRa — Le Progrès OL (@LeProgresOL) April 22, 2023

