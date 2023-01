OL : pas tendre avec Le Graët, Blanc annonce une vague de retours pour le FC Nantes

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le dérapage de Le Graët sur Zidane

"On est tous unanimes pour dire que ce sont des propos maladroits, pour ne pas dire autre chose. Mais il s'est excusé. C'est très facile de s'excuser, ça dure deux secondes. Mais les propos restent. Plus rien ne me choque maintenant. On est là pour faire des conférences de presse de football. Vous allez me dire que c'est réducteur, mais on n'est pas là pour discuter d'autre chose."

Le match contre le FC Nantes

"On aborde ce match comme un match où il faut prendre des points, car l'OL est en manque de points. On sait ce qu'on a à faire, on est conscients de ce qu'on doit faire. On a beaucoup de travail, on en est conscient. Je veux que l'on produise du jeu, je pense que notre salut passera pas le jeu. Mais il faut avoir les joueurs, et dernièrement, notre effectif était très amputé. On est en train de récupérer des forces."

Le point médical

"On est en train de récupérer quelques joueurs, quelques forces supplémentaires. On va récupérer Nicolas Tagliafico, Dejan Lovren, Corentin Tolisso, Malo Gusto et Karl Toko-Ekambi. Damien Da Silva a bien dépanné en arrière gauche."

L'état physique de Lovren

"Il arrive en mode post-Coupe du monde. Le championnat de Russie devait débuter début mars. Il avait prévu une trêve assez large. On le remet en jambes. La deuxième partie de saison est encore longue, on ne prendra pas de risque pour le match contre Nantes. Sera-t-il dans le groupe ? J'attends de voir, aujourd'hui sera son deuxième entraînement avec le groupe."

Propos retranscrits par RMC Sport.