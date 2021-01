OL - RC Lens (3-2) : Depay décisif, Paqueta régale toujours… Les notes des Lyonnais

CARNET DE NOTES

Grâce à un doublé de Memphis Depay et un csc de Steven Fortes, l’OL a battu le RC Lens (3-2) ce mercredi soir et pris seul la tête de la Ligue 1 devant le LOSC, battu à domicile par Angers et le PSG, accroché à Saint-Etienne. Les notes rhodaniennes.