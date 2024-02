OL - RC Strasbourg : la raison de la mise à l'écart d'Adryelson est connue !

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

À la surprise générale, Adryelson, qui est l'une des nombreuses recrues hivernales de l'Olympique Lyonnais, n'a pas été retenu par Pierre Sage pour le quart de finale de la Coupe de France ce mardi (20h45) face au RC Strasbourg.

C'est compliqué aux entraînements pour Adryelson !

Et l'absence du défenseur central brésilien, qui n'a joué que 11 petites minutes lors des 6 derniers matchs de l'OL, serait bien un choix sportif de l'entraîneur des Gones. D'après Marwan Belkacem, l'ancien joueur de Botafogo serait loin de briller à l'entraînement, bien au contraire. "On m'a dit que c'était compliqué aux entraînements et notamment avec ses pieds, que ça suscitait des inquiétudes", a révélé l'insider sur son compte Twitter.

