OL : ultime rebondissement pour Genesio et Sampaoli ?

Pierre Sage restera l’entraîneur de l’OL jusqu’à la trêve hivernale. C’est ce qu’aurait décidé John Textor suite au probant succès des Gones dimanche contre un faible Téfécé (3-0). Soutenu par le vestiaire lyonnais, le technicien a su faire passer un message d’unité et de cohésion malgré deux défaites inaugurales.

Genesio et Sampaoli en salle d'attente

A deux jours d’un nouveau test périlleux à Monaco, en ouverture de la 16e journée de L1 (21h), Sage serait donc serein au sujet de son avenir. Il ne devra pas se louper ni se reposer sur ses lauriers. RMC Sport précise que si le formateur a encore deux belles occasions de convaincre John Textor et les autres dirigeants de l’OL face à l’ASM puis au FC Nantes, Bruno Genesio et Jorge Sampaoli patientent en salle d’attente. Et se tiendraient prêts au cas où...

