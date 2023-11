OM - OL : Aulas en remet une couche sur l'Olympico à rejouer

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

D'habitude, il donne son point de vue sur les réseaux sociaux. Et notamment sur X, anciennement twitter. Mais cette fois Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'OL, a profité de sa présence à Clairefontaine, à l'occasion des 50 ans de la formation française, pour donner on point de vue sur la décision qui a été prise de faire (re)jouer OM-OL au stade Vélodrome. Et ce en dépit des graves incidents du 29 octobre dernier.

"Je ne peux pas tout dire"

"Je ne peux pas tout dire parce que je suis membre du Comex et membre du conseil d’administration de la Ligue, mais on va abandonner les casquettes institutionnelles pour parler. Ça fait trente-six ans que je suis dans le football professionnel. Il y a déjà eu à Marseille un certain nombre d’incidents de ce type-là, qui ont été gérés parce que le délégué de la Ligue était dans le car, à côté du président ou de l’entraîneur de l’époque, et il avait pu en tirer un certain nombre de conséquences. Là, malheureusement le délégué n’avait pas pris place dans le car, mais il n’empêche que la Ligue, comme le club qui reçoit, ne peut pas s’exonérer. La responsabilité existe. Personnellement, je n’imaginais pas que le match puisse se dérouler à nouveau à Marseille. Il y a un appel, on verra ce qui se passera. Encore une fois, je parle à titre personnel et non pas en tant qu’ancien président du club. Je n’ai plus aucune responsabilité dans le club, si ce n’est d’être un spectateur et un supporter passionné."

