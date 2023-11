OM - OL : un premier Lyonnais sort du silence et enrage après la décision de la LFP

La commission de discipline de la LFP a rendu ce jeudi son verdict pour le lieu où se jouera l'Olympico entre l'OM et l'OL, le 6 décembre prochain. Au grand dam des Lyonnais, ce match se rejouera au stade Vélodrome, et avec du public.

Une décision qui n'est pas du goût de Dejan Lovren. Et le défenseur central des Gones l'a fait savoir sur son compte Twitter. "Rien n'a changé. Tout continuera comme si de rien n'était. Bravo", s'est indigné le Croate, qui est le premier joueur de l'OL à sortir du silence suite à cette décision.

Nothing changed. Everything will continue like nothing happened before. Well done 👏🏼