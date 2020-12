OL, ASSE – Mercato : les Gones prêts à lâcher Slimani pour un Espoir de D1 suisse ?

Cet hiver, l'Olympique Lyonnais sera très attentif aux offres qu'il recevra. Si la tendance est plutôt à conserver Memphis Depay jusqu'à la fin de son contrat en juin, le club rhodanien sera quand même attentif aux propositions. Il en est de même pour son buteur Moussa Dembélé, lequel jouissait d'une grosse cote en Angleterre avant son début de saison compliqué.

En cas de départ, l'OL a déjà quelques idées. Ces dernières semaines, le nom d'Islam Slimani (Leicester City, 32 ans) a circulé. Une piste également évoquée du côté de l'ASSE. Cependant, comme pour les Verts, les Gones ne feront pas forcément l'effort de récupérer l'international algérien à six mois de la fin de son contrat. Surtout vu les prétentions salariales de l'ex-Monégasque.

Tosin (FC Zurich), un prospect pour préparer l'avenir ?

Comme le rapporte Le 10 Sport, des solutions d'avenir moins coûteuses sont aussi étudiées en Suisse. D'après le site internet, les Gones auraient notamment des vues sur l'ailier droit nigérian du FC Zurich, Aiyegun Tosin (22 ans). Une arrivée qui permettrait de rebasculer Tino Kadewere vers l'axe. Si aucune avancée concrète n'est envisagée, l'OL poursuit ses observations du côté de Zurich.

Arrivé à Zurich en septembre 2019 en provenance du club letton de Ventspils et sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif de Lagos a disputé six matches de Super League pour un but. Une solution envisagé sur le long terme donc...