OL : contrarié par la DNCG, Laurent Blanc fait une demande pour le Mercato

Dans un long entretien à L'Equipe où il a évoqué ses joies et ses doutes depuis son arrivée à l'OL, Laurent Blanc a longuement disserté du cas de la DNCG, qui a encadré le recrutement des Gones et la masse salariale. Une décision qui le contrarie.

« C'est un mercato difficile. Il faut améliorer et trouver des solutions à des joueurs de retour de prêt. Il y a beaucoup de travail. Et avec un recrutement et une masse salariale surveillés, ce n'est pas simple... On ne s'attendait pas à cette décision de la DNCG mais on va voir comment ça se termine avec l'appel. Ce qui me désole, c'est qu'on perd du temps. Et, financièrement, si un joueur veut venir, on passe ensuite au contrat et, sans l'argent, il est plus difficile de conclure ».