OL - INFO BUT! : Yilmaz ou Malacia pour remplacer Emerson ?

A la recherche du successeur d’Emerson Palmieri (*), l’OL active essentiellement ses réseaux à l’étranger. Selon nos informations, les Gones sont retournés voir l’une de leurs cibles privilégiées il y a quelques jours. Le club du président Jean-Michel Aulas était représenté lors de l’affiche de dimanche dernier entre Trabzonspor et Besiktas. Alors que les locaux disposent de certains profils qui plaisent fortement en France (Ugurcan Cakir, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir et Djaniny), il s’agissait surtout de voir à l’œuvre l’arrière gauche international turc Ridvan Yilmaz (20 ans), qui intéresse aussi des formations italiennes et allemandes, notamment.

Vers une offre de 5 M€ pour Yilmaz ?

Lié jusqu’en juin 2023 avec l’écurie stambouliote, qui cherche à blinder son engagement (idem concernant ses coéquipiers Ersin Destanoglu et Serdar Saatci), le numéro 3 plait fortement aux Lyonnais. Il se murmure qu’une première offre de cinq millions d’euros est à l’étude, même si les Aigles Noirs réclament un peu plus pour envisager de se séparer de leur protégé.

Le Turc plus abordable que Malacia

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Feyenoord Rotterdam, l’international néerlandais Tyrell Malacia (22 ans) a également été ciblé, mais il s’agit d’un dossier nettement plus coûteux. A moins de 10-15 M€, il ne sera pas question d’un quelconque transfert cet été. L’OL va-t-il sortir un tel chèque pour un latéral ? Réponse dans les prochaines semaines.

(*) Actuellement prêté par Chelsea, l’international italien pourrait retourner en Serie A, où la Lazio Rome est fortement intéressée.

